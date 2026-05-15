ERZİNCAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. ERZİNCAN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/1776 Esas

TOKAT ili, MERKEZ ilçesi, YAZIBAĞI mah/köy, 150 Cilt, 116 Aile sıra no, 2 sırada nüfusa kayıtlı, YUSUF ve HAVVA oğlu/kızı, 01/07/1912 dogumlu, 25516965100 T.C. Kimlik numaralı TEVFİK ŞENELLİ 'nin mahkememizce yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.07/05/2026

