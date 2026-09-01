Kamu yatırımlarında uzayan süreç, yenilenen ikmal ihaleleri ile başlangıç maliyetlerini katlayarak milyarlık zararlara neden oluyor. Bu ihalelerin son örneklerinden olan Erzincan’daki Ballı Barajı için 2019’da yapılan ihalede imzalanan 50 milyon 950 bin liralık sözleşme ile barajın 4 yılda tamamlanması öngörülürken, aradan geçen 7 yılda tamamlanamayan barajın maliyeti 22’ye katlandı.

AYNI ŞİRKETE TESLİM

1 milyar 57 milyon liralık ikmal ihalesi yapılan barajın maliyeti, ilk sözleşmenin 22 katına ulaşırken, milyarlık ihale de ilk işi alan ancak barajı bitiremeyen Akgenç İnşaat’a verildi. Barajın yeni sözleşmesindeki bitiş tarihi ise 2027 oldu.

Erzincan’daki tarım arazilerini suyla buluşturmak amacıyla Ballı Barajı için 2018’de açık ihale yapılmıştı. Temelden 93.5 metre yüksekliğinde, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipi barajın ihalesini 50 milyon 950 bin 950 liraya Akgenç inşaat aldı. Yer teslimi 2019’da yapıldı ve barajın 4 yılda bitmesi öngörüldü.

Ancak aradan geçen 7 yılda tamamlanamadı. Baraj için 29 Temmuz 2026’da ikmal ihalesi yapıldı. İhaleyi, barajı tamamlayamayan Akgenç İnşaat alırken şirketle 10 Ağustos 2026’da 1 milyar 57 milyon 779 bin 300 liralık sözleşme imzalandı. Toplam bedel 1 milyar 108 milyon 730 bin 250 lira oldu.

2019’da ihalesi gerçekleşen Ballı Baraj için ikmal ihalesine çıkıldı. Erzincan Ballı Barajı’nın tamamlanması halinde 11 bin 570 dekarlık tarım arazisini sulaması hedefleniyor.

2027’de tamamlanması planlanıyor

İlk ihale açık usulle yapılırken, ikmal ihalesi Kamu İhale Kanunu’nun 21/b maddesi kapsamına alındı. “İhale, doğal afetler, can veya mal kaybı tehlikesi” maddesi ve ivedilik maddesi kapsamında yapıldı. Barajın bir değişiklik olmazsa 2027’de tamamlanması hedefleniyor.