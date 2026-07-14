Türkiye’nin nadir ve yüksek ekonomik değere sahip ürünlerinden biri olan trüf mantarı için Erzurum ve Erzincan’da yürütülen çalışmalar sonuç verdi. Yapılan envanter çalışmalarıyla iki kentte toplam 112 bin hektarlık alanda yaklaşık 22 ton trüf mantarı varlığı belirlendi.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, doğal ortamda yetişen trüf mantarlarının tespit edilmesi için arazi incelemeleri gerçekleştirildi. Toprağın 5 ila 20 santimetre altında yetişen mantarların bulunmasında özel eğitimli köpeklerden de yararlanıldı.

Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt, kentte Horasan, İspir ve Aşkale bölgelerinde yaklaşık 20 bin hektarlık alanda yapılan çalışmalar sonucunda 3,5 tona yakın trüf mantarı potansiyeli belirlendiğini açıkladı.

12,5 TONLUK REZERV ORTAYA ÇIKTI

Erzincan’da ise Çayırlı, Kemah, Tercan ve Üzümlü bölgelerinde yürütülen envanter çalışmalarında yaklaşık 6 tonluk trüf mantarı varlığı tespit edildi. Refahiye Orman İşletme Müdürlüğü sınırlarında yapılan çalışmalarla birlikte toplam 62 bin hektarlık alanda yaklaşık 12,5 tonluk rezerv belirlendi.

Karakurt, trüf mantarının geçen yıl kilogram fiyatının 100 ila 150 avro arasında değiştiğini belirterek, 2024 yılından bu yana yapılan satışlarla yaklaşık 30 milyon liralık ekonomik değer oluşturulduğunu ifade etti.

YAPAY ÜRETİM ÇALIŞMALARI DA DEVAM EDİYOR

Doğal alanlardaki tespit çalışmalarının yanı sıra trüf üretimine yönelik uygulamalar da devam ediyor. Laboratuvar ortamında meşe fidanlarının köklerine uygulanan mikoriza yöntemiyle hazırlanan 2 bin 650 mikorizalı meşe fidanı, Erzurum ve Erzincan’da 50 dönümlük alana dikildi.

Öte yandan Orman Fidanlık Müdürlüğü’nde de üretim çalışmaları sürdürülüyor. Bu yıl yaklaşık 2,5 milyon fidan üretmeyi hedefleyen müdürlük, kapasitesini gelecek sezon 3 milyona çıkarmayı planlıyor.

Bölgede ayrıca ahlat, alıç ve kuşburnu gibi orman meyvelerinin yanı sıra lavanta, kekik, adaçayı, ekinezya, karamürver, melisa ve nane gibi aromatik bitkilerin üretimine yönelik çalışmalar da devam ediyor.