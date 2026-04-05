Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığı kış mevsimini geride bırakan Erzincan’da ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor. Erzincan’ın-Başköy kara yolunun 2 bin 390 rakımlı Spikor Geçidi’nde Karayolları 16’ncı Bölge Müdürlüğü 164’üncü Şube Şefliği ekipleri, nisan ayında karla mücadele ediyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bir süredir ulaşıma kapalı olan ve kar kalınlığının yer yer 4 metrenin üzerine çıktığı kara yolunda ekipler, iş makineleriyle yolu açmak için çalışıyor. Kar kalınlığının iş makinesinin boyunu aştığı bölgede iş makineleri kar kütlelerini güçlükle temizliyor. Karayolları ekipleri, ulaşımın yeniden başlaması için kar temizliğini sürdürüyor.