Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 10.04.57'de 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssü Refahiye olarak belirlenirken derinliği 6,4 kilometre olarak ölçüldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 10.04.57'de 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin merkez üssü Refahiye olarak belirlenirken derinliği 6,4 kilometre olarak ölçüldü.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.