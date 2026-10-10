Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı verilere göre Erzincan'ın Refahiye ilçesinde saat 10.04.57'de 3,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin merkez üssü Refahiye olarak belirlenirken derinliği 6,4 kilometre olarak ölçüldü.

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