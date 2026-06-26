Olay, Barbaros Mahallesi 468. Sokak’ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunması üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, apartmanın 3’üncü katındaki dairede bulunan S.K. (42) ile U.B’nin (32) pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayeti işlediği öne sürülen B.K’nın olayın ardından karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından S.K. ve U.B’nin cenazeleri, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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