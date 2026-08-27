Erzincan’ın Üzümlü ilçesinin Üçler Mahallesi’nin Çermeler mevkisindeki dağlık arazide meydana gelen toprak kaymasının ardından ekipler bölgede güvenlik önlemleri aldı. Dağ yolunun bir bölümü hem araç hem de yaya ulaşımına kapatıldı.

EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve polis ekipleri sevk edilirken, Erzincan AFAD ile Üzümlü Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri heyelanın meydana geldiği alanda zemin incelemesi gerçekleştirdi.

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli ve Belediye Başkanı Lütfi Yakut da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Yetkililerden olayla ilgili bilgi alan heyet, alandaki son durumu değerlendirdi.

6 BAĞ EVİ BOŞALTILDI

Yapılan değerlendirmelerde toprak kaymasının devam etme riskinin yüksek olduğu belirlendi. Heyelan bölgesinin hemen altında bulunan bağ evlerinin risk altında olması nedeniyle 6 bağ evi tedbir amacıyla tahliye edildi.

Bölgedeki zemin hareketliliğinin ekipler tarafından izleneceği, yeni gelişmeler yaşanması halinde gerekli tedbirlerin artırılacağı bildirildi.