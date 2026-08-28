Yangın, Erzincan’daki Ehlibeyt Caddesi’nde T.Y., C.Y. ve M.Y. kardeşlere ait mobilya imalathanesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredekiler durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erzincan ve Üzümlü belediyelerine bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangının çevredeki iş yerlerine ve yakınındaki alanlara sıçramasını önledi.

İMALATHANE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında mobilya imalathanesi kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.