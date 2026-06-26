Erzincan kent merkezinde gece yarısı meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 00.30 sıralarında merkeze bağlı Barbaros Mahallesi 468'inci Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı. B.K., henüz belirlenmeyen bir nedenle boşandığı 42 yaşındaki S.K. ile yanındaki 32 yaşındaki U.B.'ye pompalı tüfekle ateş açtı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Apartmandan yükselen silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Binanın 3'üncü katındaki daireye giren sağlık ve güvenlik ekipleri, yaptıkları incelemede S.K. ve U.B.'nin pompalı tüfekle vurulma sonucu olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

ŞÜPHELİ KENDİ RIZASIYLA TESLİM OLDU

Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otopsi işlemleri gerçekleştirilmek üzere hastane morguna kaldırıldı. Cinayetlerin ardından geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken, olayın şüphelisi B.K. kendiliğinden polis merkezine gitti. Emniyette çifte cinayeti işlediğini itiraf eden zanlının ifade işlemleri ve olayla ilgili adli süreç devam ediyor.