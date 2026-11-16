Erzincan’da sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Tamir için bırakılan otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

İtfaiye ekipleri müdahale etti

Yangın, saat 14.30 sıralarında Yeni Sanayi Sitesi 17’nci Sokak’ta bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Otomobilin yandığını fark edenlerin ihbarı üzerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü.

Araç kullanılamaz hale geldi

Yangında otomobil tamamen kullanılamaz hale gelirken, iş yerinde de büyük hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.