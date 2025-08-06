Yangın, yerel saatle öğle saatlerinde başladı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Yangın söndürme çalışmalarına katılan köylüler, arazöz ve su tankerleriyle müdahalede bulundu. Jandarma ekipleri ise güvenlik önlemlerini alarak koordinasyonu sağladı. Yangın, saatler süren müdahalenin ardından ancak akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi.
BELEDİYEDEN SINIRLI MÜDAHALE
İliç Belediyesi'nin yangına sadece 4 araçla müdahale etmesi dikkat çekti. İlçede orman yangınlarına karşı bu denli kısıtlı sayıda araç bulunması, yangınla mücadelede ciddi yetersizlikleri gözler önüne serdi. Yangının çevredeki yerleşim yerlerine sıçramaması büyük bir faciayı önledi ancak doğa ağır bir yara aldı.
İHMALLER ZİNCİRİ Mİ?
Yangının yüksek gerilim hattından kaynaklandığı iddiaları, elektrik altyapısında yeterli bakım yapılıp yapılmadığı sorularını da beraberinde getirdi. 2013 yılında özelleştirme süreciyle elektrik dağıtımını devralan Çalık Grubu’na bağlı Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. (Aras EDAŞ), Erzincan dahil 7 ilde hizmet veriyor.
Bölgede yıllardır çevresel risklerle gündeme gelen İliç’teki siyanürle altın çıkarılan maden sahası nedeniyle zaten doğa alarm verirken, yaşanan yangın kamuoyunda “ihmal mi var?” sorusunu da yeniden gündeme taşıdı.