Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Erzincan-Çayırlı kara yolunun yüksek kesimleri karla kaplandı.

Yoldan geçen vatandaşlar, karla kaplanan bölgede kartopu oynayarak eğlendi.

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