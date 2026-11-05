Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Erzincan-Çayırlı kara yolunun yüksek kesimleri karla kaplandı.
Yoldan geçen vatandaşlar, karla kaplanan bölgede kartopu oynayarak eğlendi.
Erzincan'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Erzincan-Çayırlı kara yolunun yüksek kesimleri karla kaplandı.
Yoldan geçen vatandaşlar, karla kaplanan bölgede kartopu oynayarak eğlendi.
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