Kentte, Sibirya soğuklarının etkili olduğu belirtiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Erzincan'da gece en düşük sıcaklık eksi 20,5 olarak Çayırlı ilçesinde ölçüldü. İlçeyi eksi 20,1 ile Otlukbeli takip etti. Kent merkezinin sıfırın altında 10,4 olduğu Erzincan'da soğuk hava, bazı göl ve derelerin donmasına neden oldu. Işıkpınar Mahallesi'nden geçen Işıkpınar Deresi, buzla kaplandı. Buz tutan derede oluşan sarkıtlar, 'Pamukkale Travertenleri'ni andırdı. Buz tutan dereyi görmeye gelenlerden Recep Sulu, "Erzincan Işıkpınar Mahallesi’nin üst tarafındayız. Gece hava soğukluğu hissedilen eksi 20-25 dereceydi. Bu havada dere donmuş ve yine o güzelliğini almıştır diye geldik ve yanılmadık. Manzara çok güzel" diye konuştu.

Işıkpınar Mahallesi'nden başlayan derenin Kavakyolu beldesinden geçip Karasu Nehri’ne döküldüğünü söyleyen Özkan Arduç ise "Bu manzara görülmeye değer. Biz gördük, görmeyenlere de fotoğrafını paylaşıyoruz" dedi.