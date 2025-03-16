İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzincan ziyaretinde yapacağı miting öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı. İmamoğlu’nun konuşacağı alanın dar olmasına vatandaşlar tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bir dizin ziyaretler ve miting yapmak üzere Erzincan’a geldi. Erzincan Gençlik Spor İl Müdürlüğü spor salonunu vermemesi sonrasında valilik, CHP’ye kent merkezinde bulunan Nermi Tombul caddesini tahsis etti. Yoğun güvenlik tedbirlerinin alındığı alanda bomba araması da yapıldı. İmamoğlu’nun konuşma yapacağı miting alanının küçültülmesi dikkat çekti.

BOMBA ARAMASI YAPILDI

Nermi Tombul caddesinde bugün saat 20.00’de düzenlenecek miting öncesinde, güvenlik güçleri tarafından çeşitli tedbirler alınarak miting çevresinde bulunan araçlar kaldırıldı ve alan boşaltıldı. Miting alanında güvenliği sağlamak amacıyla, bölgedeki trafik akışının düzenlenmesi için yönlendirmeler yapıldı. Bomba aramasını yapılması için alandaki vatandaşlar dışarı çıkartıldı. Yapılan bomba araması sonrasında yurttaşlar polis aramasının ardından alana alındı.

CHP’YE SPOR SALONU VERİLMEMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Erzincan’da düzenlenecek programı için Kastamonu ve Trabzon’da olduğu gibi salon verilmemişti. Erzincan Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu’nda yapılması istenen programa izin verilmedi. CHP'nin Erzincan Valiliği nezdinde yaptığı girişimler de sonuçsuz kalmıştı.