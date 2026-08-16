ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. ERZURUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/106 Esas

FETULLAH GÜLEN MİRASÇILARI

DAVALILAR:

1-MELEK KÖMÜR

2-RUKİYE SOLMAZ

3-SALİH GÜLEN

4-USAME GÜLEN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Maddi Tazminat davasında; Darbe Girişimi Sonrası Harcırah Bedeli ve Jeneratör Yakıt Gideri olmak üzere toplam 15.882,31 TL ödemesinden kaynaklanan maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte müştereken ve müteselsilen davalılardan tahsili talep ve dava edilmiştir.

Mahkememizce tüm araştırmalara rağmen adres bilgisine ulaşılamadığı ve bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir. Dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02530938