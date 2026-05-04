ERZURUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Örnek No:55*

T.C.

ERZURUM

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri ve Adresi : Erzurum ili, Palandöken İlçesi, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, 4378 ada 20 nolu parsel J Blok, 4 nolu bağımsız bölüm. Ana taşınmaz 7.798 m2 yüzölçümü ve D E F G H I J BlokBodrum Dahil 3 Kat.Kar.Apt. ve Arsa vasfı ile tescilli olup, ana taşınmaz üzerinde kat mülkiyeti kuruludur. 3 katlı villa tipinde betonarme yapıdan oluşmaktadır. Brüt yaklaşık 250 m2 alana sahiptir. 1. katta mutfak, wc, salon, 2.katta 3 odave banyo,zemin katta mutfak, 3 oda, banyo ve wc mahalleri bulunmaktadır. Zemin kattaki mahaller rutubetten dolayı kullanılmamaktadır. Isınmasının doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır ve bina mantolamalıdır. Binada kapalı garaj alanı bulunmamaktadır. Bina 20-25 yıllık bir yapıdır.

Yüzölçümü : Arsa 7.798 m2 - Bina bürüt 250 m2

Arsa Payı : 1/28

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 12:07

Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2026 - 12:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/06/2026 - 12:07

Bitiş Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 12:07

29/04/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

