ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/226 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından; aşağıda belirtilen davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davasının yapılan tensibinde verilen ara kararı gereğince,

Mahkememizin 2026/226 Esas sayılı dosyasında taşınmaz malikleri davalılar Abdulhalık Eşin, Abdullah Arman, Abdullatif Kırkaya, Abdulvahap Kırkaya, Abdusselam Kırkaya, Adil Ölekli, Alev Çelik, Alparslan Arman, Ayhan Karadayı, Ayten Ateş, Bülent Kaygaz, Cemile Yünten, Çetin Çakar, Davut Eşin, Derya Arman, Didem Kaygaz, Duygu Polat, Engiz Arman, Esmaperi Karataş, Esra Kılıççeken, Faruk Arman, Fatih Kırkaya, Fazıl Ölekli, Fedayi Kırkaya, Fetullah Arman, Fırat Çakar, Güler Arman, Güleser Yıldız, Gültekin Arman, Güneş Kırkaya, Güngör Arman, Habip Arman, Handan Keklik, Hanife Kırkaya, Hasan Kaplan, Hediye Çakırkaya, Huri Duman, Hülya Yaşar, İbrahim Halil Arman, İnayet Koç, İsmet Arman, Kamuran Kırkaya, Kemal Arman, Kenan Kırkaya, Kezziban Toprak, Köroğlu Kırkaya, Mahmut Kırkaya, Makbule Kınık, Makbule Yalçın, Mehmet Han Kaygaz, Menderes Mehdin Kırkaya, Mert Kaplan, Muhammet Enes Arman, Muhittin Erman, Mukaddes Ersönmez, Musa Kırkaya, Mustafa Arman, Muzaffer Kırkaya, Naziye Arman, Nazlı Kırkaya, Neclan Kaygaz, Necmettin Kırkaya, Nezihe Tutar, Nuran Sönmez, Nuray Kaygaz, Oktay Arman, Onur Diyar Kaygaz, Ozan Çakar, Ömer Eşin, Ömer Kırkaya, Özcan Kırkaya, Rahmi Kaygaz, Revzete Gül, Saadet Çalış, Sami Arman, Saliha Çakar, Samet Çakar, Saime Arman, Saniye Arman, Sedat Kaygaz, Selma Altındağlı, Selma Erdem, Semanur Arman, Sevcan Dinçer, Sibel Okşar, Songül Arman, Sümeyye Eşin, Şadiye Kaygaz, Şenay Kaygaz, Şenol Kaygaz, Şulay Kaygaz Köse, Şükrü Arman, Uğur Kaygaz, Umut Kaplan, Ümit Kaygaz, Vedat Kaygaz, Yaşar Çakar, Yılmaz Çakar hakkında, dava konusu Yakutiye ilçesi Alipaşa Mah. 325 ada 17 parsel dosyasında kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır.Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığının 11/11/2025 tarihli ve 1855 sayılı Encümen kararı ile kamulaştırmasına karar verildiği, dava konusu taşınmaz ile ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesi uyarınca davalı taraflar pazarlık görüşmelerine davet edildiği, pazarlık görüşmelerine gelmedikleri, bu nedenle satın alma usulü ile kamulaştırma işlemlerinin tamamlanamadığı,dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı adına tescili talep edildiği, mahkememiz 2026/226 Esas dosyasının ilk celsesinin 29/09/2026 günü saat:10:35'e bırakıldığı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak dava da husumetin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilebileceği, tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbankası Erzurum Şubesi Müdürlüklerinden birine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 24/07/2026

#ilangovtr Basın no ILN02530929