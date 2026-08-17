ERZURUM 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

ERZURUM

3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/230 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekili tarafından; aşağıda belirtilen davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescili davasının yapılan tensibinde verilen ara kararı gereğince,

Mahkememizin 2026/230 Esas sayılı dosyasında taşınmaz malikleri davalılar Nesrin Deniz, Şenay Deniz, Selvilay Talan, Seval Güler, İbrahim Deniz, Melek Buğtekin, Necla Basu, hilal Baytekin hakkında, dava konusu Yakutiye ilçesi Kavak Mah. 3210 ada 1 parsel dosyasında kamulaştırma (bedel tespiti ve tescil) davası açılmıştır. Bakanlar Kurulu'nun 26/07/2016 tarihli ve 9187 sayılı Bakanlık Olur'u ile kamulaştırmasına karar verildiği, dava konusu taşınmaz ile ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8.maddesi uyarınca davalı taraflar pazarlık görüşmelerine davet edildiği, pazarlık görüşmelerine gelmedikleri, bu nedenle satın alma usulü ile kamulaştırma işlemlerinin tamamlanamadığı,dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve davacı adına tescili talep edildiği, mahkememiz 2026/230 Esas dosyasının ilk celsesinin 29/09/2026 günü saat:11:25'e bırakıldığı, tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, açılacak dava da husumetin Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilebileceği, tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbankası Erzurum Şubesi Müdürlüklerinden birine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye bildirilebileceği ilgililerin mahkemeye başvurabileceği hususu ilanen tebliğ olunur. 31/072026

#ilangovtr Basın no ILN02530930