T.C.

ERZURUM

3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/807 Esas

05.05.2026

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davası nedeniyle;

Davacı Metin Öz vekili Av. Ümmet İlhan tarafından Davalılar Ahmet Öz, Zeki Öz, Fatma Öz, Gülsüm Demir ve Havva Akbulut aleyhine açılan dava konusu "Erzurum İli Yakutiye İlçesi Soğuk çermik Mah/Köyü 3390 parsel bağımsız bölüm :1 bodrum, bağımsız bölüm : 2 dükkan, bağımsız bölüm : 3 dükkan, bağımsız bölüm : 4 Mesken, bağımsız bölüm : 5 mesken, bağımsız bölüm : 6 mesken" de bulunan taşınmazlardaki paydaşlığın giderilmesi davasının mahkememizin yukarıdaki esas numarasına kaydı yapılmıştır.

Duruşma günü 08/07/2026 tarihi günü saat 10:05'e bırakılmış olup dava dilekçesi ve duruşma gününün davalılardan Fatma Öz (T.C.:27553676056) e ve Ahmet Öz (T.C.:27556675902) e tebliğ edilemediği, yapılan tüm araştırmalara rağmen açık adresleri tespit edilmediğinden davalılardan Fatma Öz'ün ve Ahmet Öz'ün yukarıda belirtilen duruşma günü mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir vekili ile temsil ettirmesi aksi takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceğinekarar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

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