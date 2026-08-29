Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Erzurum’da yapılması planlanan stadyum, kapalı spor salonu ve tam olimpik yüzme havuzu ile altyapı ve çevre düzenlemesi işini 5 milyar 800 milyon lira bedelle ihale etti. 12 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin yaklaşık maliyeti 6 milyar 278 milyon 434 bin 952 lira olarak açıklandı. İhale, Kamu İhale Kanunu’nun 21/B maddesi kapsamında pazarlık usulüyle yapıldı.

5.8 MİLYAR LİRALIK SÖZLEŞME

İhale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren 10 istekli olurken, toplam 8 teklif verildi. Bu tekliflerin tamamı geçerli sayıldı. İhalede yerli istekliler lehine yüzde 15 fiyat avantajı uygulandı. İhale sonucunda sözleşme 26 Ağustos 2026 tarihinde imzalandı. 5 milyar 800 milyon lira bedelli sözleşmenin yüklenicisi ise AKP döneminde milyarlarca kamu ihalesi alan Rönesans Holding’e bağlı REC Uluslararası İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi oldu.

Projenin yapım süresi 500 gün olarak belirlenirken, sözleşmeye göre çalışmaların 31 Ağustos 2026’da başlayıp 14 Ocak 2028’de tamamlanması planlandı.

PAZARLIK USULÜ GEREKÇESİ

İhalenin pazarlık usulüyle yapılmasının gerekçesi olarak ise doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen durumlar ile yapı ve can-mal güvenliği açısından işin ivedilikle yapılmasının zorunlu olduğu haller gösterildi.

Erzurum’da hayata geçirilecek proje kapsamında stadyum, kapalı spor salonu ve tam olimpik yüzme havuzunun yanı sıra altyapı ve çevre düzenlemesi çalışmaları da gerçekleştirilecek.