ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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T.C.

ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

4. HUKUK DAİRESİNDEN

ESAS NO : 2026/289

KARAR NO : 2026/891

Davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan istinaf incelenmesi sonunda; Davalılar İstikbal Sevük ve İhtilal Sevük'ün yurt içi ve yurt dışındaki adreslerine karar tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğe karar verilmiştir.H Ü K Ü M :

I-Davacı kurum vekilinin istinaf talebinin ESASTAN REDDİNE, Davalı kayyum vekilinin istinaf talebinin KABULÜNE,

Hınıs Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 02/06/2023tarih ve 2022/34Esas ve 2023/174 Karar Karar sayılı kararının KALDIRILMASINA,

II-HMK'nın 353/(1),b,2 maddesi gereğince düzelterek yeniden esas hakkında hüküm kurulmak suretiyle;

1-Davanın KABULÜ ile,

-Dava Konusu Erzurum ili, Hınıs ilçesi, Başköy Mahallesi, 101 Ada 6 Parsel sayılı taşınmazın, 14/06/2022 tarihli Fen Bilirkişisi Ebubekir ULUTAŞ'ın bilirkişi raporu ve krokisinde belirtilen taşınmazın tamamının tapudaki kaydının İPTALİ ile taşınmaz üzerindeki tüm takyidatlardan ve şerhlerden ari olarak davacı DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TAPUYA KAYIT ve TESCİLİNE,

2-2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi gereğince;

-Dava konusu Erzurum ili, Hınıs ilçesi, Başköy Mahallesi, 101 Ada 6 Parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 1.030.559,02-TL olduğunun TESPİTİNE,

3-Toplam Kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 1.030.559,02-TL bedelin hak sahibi olan davalılara hisseleri oranında (gerektiğinde mirasçılık belgesindeki veya tapudaki hisseleri oranında), davalı Şimşek (Ali oğlu)'nun payının ise kayyımı Faruk ÇELİK'e, DERHAL ÖDENMESİNE, bu hususta bankaya MÜZEKKERE YAZILMASINA, .../.

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu 04/06/2025 tarih, 32920 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7550 Sayılı Kanun'un 20. Maddesi veHMK'nun 361. maddesi gereğince kararın taraf vekillerine tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere 05/05/2026 tarihindeoybirliğiylekarar verildi.

Davalılar İhtilal Sevük ve İstikbal Sevük'e karar Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.24/09/2026

#ilangovtr Basın no ILN02561341