ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI 5. CEZA DAİRESİ

T.C.

ERZURUM BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 5. CEZA DAİRESİ

5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Ekber ve Zülfiye oğlu 1991 doğumlu Orxan Allahverdiyev hakkında Iğdır 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen mahkumiyet hükmüne yönelik yapılan istinaf incelemesi sonunda Dairemizin 12/05/2023 tarih ve 2021/677 Esas 2023/2403 Karar sayılı kararıyla, sanığın beraatine yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş, katılan Dilucu Gümrük Müdürlüğü tarafından temyiz talebinde bulunulmuştur. Kendine tebligat yapılamayan ve tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen sanığa iş bu kararın ilanen tebliğine, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ olunur.

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