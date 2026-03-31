Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ve Çat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde taşıyabileceği değerlendirilen bir araç uygulama noktasında durduruldu. 2 kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada 132 gram bonzai ham maddesi, 41 gram metamfetamin, 5 gram eroin, 82 adet sentetik ecza hap, 18 adet captagon hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Aramalarda ayrıca ceylan derisi üzerine yazılmış altın işlemeli Tevrat ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.