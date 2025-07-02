Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Erzurum'da bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD sitesinden edinilen bilgilere göre, saat 16.58'de Köprüköy merkezli 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin derinliği 6,92 kilometre olarak ölçüldü.

BURSA'DA 2 GÜNDE 3 DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bursa Gemlik'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul'dan da hissedildiği belirtilen depremin saat 13.57'de ve yerin 12,91 kilometre derinliğinde gerçekleştirdiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.4 olarak açıklarken derinliği 7.5 kilometre olarak duyurdu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediği kaydedildi.

DÜN 2 DEPREM OLMUŞTU...

Gemlik'te dün saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde, saat 12.57'de de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.