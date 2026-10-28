Kaza, bugün saat 18.40 sıralarında Oltu Çevre Yolu’nda meydana geldi. B.Ş. yönetimindeki 25 AFF 954 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çarptı.
Çarpmanın etkisiyle takla atan araç, karşı şeritteki bariyerleri aşarak yaklaşık 22 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araç, Yasin Haşimoğlu Mahallesi’nde bulunan bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
21 yaşındaki Kerim Can Aydın yaşamını yitirdi
Kazada araçta bulunan 4 kişiden Kerim Can Aydın (21), olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü B.Ş. (21) ile E.A.B. (15) ve Z.N.A. (17) ise yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra 3 kişi Oltu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan E.A.B., daha sonra ambulansla Erzurum’a sevk edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.