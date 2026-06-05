Hınıs-Muş kara yolunda meydana gelen trafik kazası üç can aldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu 3 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Aşağı İncesu mevkisinde saat 17.40 sıralarında meydana geldi. Hınıs yönüne seyir halinde olan Ekrem İ. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede araçta bulunan Halide M. ve Netice İ.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada ağır yaralanan 2 yaşındaki Yusuf Ali M. ile Derya Y., Leyla M., Ziynet P. ve sürücü Ekrem İ. ambulanslarla Karayazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yusuf Ali M., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Diğer yaralıların hastanedeki ilk müdahalelerinin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Erzurum’daki çeşitli sağlık kuruluşlarına sevk edildiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.