Palandöken ilçesine bağlı Toparlak Mahallesi’nde iki aile arasında çıkan kavga paniğe neden oldu. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayda 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.