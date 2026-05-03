Erzurum’un Palandöken ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin sosyal medya hesabı açmasına sinirlenen bir şahıs, kayınpederinin evini pompalı tüfekle yaylım ateşine tuttu. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, S.T. (26) isimli şahıs, eşi F.T.’nin (25) Instagram hesabı açtığını öğrenmesi üzerine silahıyla birlikte Türbe yolu üzerindeki bir siteye gitti. S.T., ailesinin yanında kalan eşinin bulunduğu 7 katlı binanın birinci katındaki daireye bahçeden 4 el ateş açtı. Silahlı saldırı sonucu evin balkon camları ve oda pencereleri isabet alan saçmalarla hasar gördü. Olay sırasında bölgeye gelen şahsın babası M.T., oğlunu sakinleştirmeye çalışarak elindeki tüfeği almaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden emniyet güçlerini fark eden saldırgan, bölgeden kaçarak uzaklaştı. Polis ekiplerinin başlattığı takip ve abluka çalışmaları sonucunda S.T., suç aleti olan pompalı tüfekle birlikte Afşar Sokak’ta kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlının saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedilirken, olay yeri inceleme ekipleri site bahçesinde 3 adet boş kartuş ele geçirdi. Olayla ilgili tahkikat sürdürülüyor.

