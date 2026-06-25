Kaza, Aşkale-Erzurum kara yolunun 37. kilometresinde meydana geldi. M.T.C. idaresindeki 19 TZ 473 plakalı otomobil ile S.B. yönetimindeki 60 AGP 287 plakalı kamyonet çarpıştı. EKİPLER SEVK EDİLDİ İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kaza alanında geniş güvenlik önlemleri alındı. 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Kazada E.A, A.A. ve Ö.A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ile R.A. ve Z.A. ise yaralandı. YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.