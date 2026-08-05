Erzurum'un Aziziye ilçesine bağlı Kahramanlar Mahallesi'nde, kendisini başka erkeklerle ilişkiye zorladığını iddia ettiği eşi Ayhan Avcı'yı tarladaki bir kulübede öldüren Padına Avcı ve cinayete karışan Fahrullah Özdemir hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Yerel mahkeme tarafından haksız tahrik indirimi uygulanarak verilen hapis cezaları Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi tarafından karara bağlandı.

Padına Avcı

YARGILAMA SÜRECİ VE İDDİALAR

Olay, 11 Haziran'da Fahrullah Özdemir'in jandarmayı arayarak Ayhan Avcı'yı kanlar içinde bulduğunu ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Ekiplerin incelemesinde Avcı'nın başına ve boynuna vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan maktulün Gürcistan uyruklu eşi Padına Avcı ile Fahrullah Özdemir tutuklandı. Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Padına Avcı, eşinin kendisini 1500 TL karşılığında başka erkeklerle ilişkiye zorladığını öne sürerken; Fahrullah Özdemir ise Avcı'nın kendisine bıçakla saldırdığını iddia etti.

Ayhan Avcı

HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANDI

Mahkeme heyeti, Padına Avcı'yı "Eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fahrullah Özdemir'i ise "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanıklar hakkında haksız tahrik indirimi uygulayan heyet, Padına Avcı'nın cezasını 17 yıla, Fahrullah Özdemir'in cezasını ise 15 yıla düşürdü. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, tarafların istinaf başvurularını reddederek kararın usul ve kanuna uygun olduğuna hükmetti.

YARGITAY CEZALARI ONAYLADI

Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, kararda herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığına dikkat çekerek temyiz istemlerini esastan reddetti ve hükümleri oy birliğiyle onadı. Daire ayrıca, ceza miktarı ve tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak Padına Avcı'nın tahliye talebini de reddetti.