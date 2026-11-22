Erzurum’da skuterle geldiği kuyumcu dükkanını soymak isterken iş yeri sahibi iki kardeşi tabancayla yaralayan şüpheli Recep Ö., adliyeye sevk edildi. Gazetecilerin sorularına yanıt veren zanlının soygun girişimi için "Adalet için" ifadelerini kullanması şaşkınlık yarattı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Taşmağazalar bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, skuterle kuyumcular çarşısına gelen Recep Ö., girdiği dükkanda tabancasını çalışana doğrultarak tezgahlardaki altınları poşete doldurmasını istedi.

Bu esnada üst katta kahvaltı yapan iş yeri sahibi kardeşler Cem (40) ve Cüneyt Özoltu (49), gürültüler üzerine merdivenlerden inerek soyguncuya müdahale etmeye çalıştı. Panikleyen şüpheli Recep Ö.’nün silahını ateşlemesi sonucu iki kardeş vücutlarına isabet eden mermilerle yaralanırken, silahtan çıkan kurşunlardan biri de karşıdaki züccaciye mağazasının camını parçaladı.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedilen olayın ardından dükkandan kaçmaya çalışan Recep Ö., silah sesleri üzerine harekete geçen çevredeki esnafın müdahalesiyle kıskıvrak yakalandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralı iki kardeşin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülen şüpheli Recep Ö., sabah saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde basın mensuplarının "Neden kuyumcuyu soymak istedin?" sorusuna "Adalet için" yanıtını veren zanlı, "Bayrağa yakışanı yaptım" şeklinde konuştu.