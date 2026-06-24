Erzurum'un Palandöken ilçesinde moto kurye olarak çalışan K.S.A.'nın kullandığı motosiklet, seyir halindeyken çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

İddiaya göre, bir gün önce tamirden alınan motosikletle sipariş teslimatı yapan K.S.A., Şehit Polis Abdulkadir Güngör Bulvarı üzerinde ilerlediği sırada aracın performansında düşüş olduğunu fark etti. Yaklaşık 15-20 metre daha ilerleyen kurye, duyduğu patlama sesinin ardından arkasına baktığında motosikletin alev aldığını gördü.

Durumu fark eden K.S.A., motosikleti yol ortasında bırakarak güvenli bölgeye geçti. Bu sırada olay yerinden geçen sivil bir polis memuru, yolu trafiğe kapatarak durumu telsizle ilgili birimlere bildirdi.

Yangına ilk müdahaleyi ise aracındaki yangın söndürme tüpünü kullanan bir sürücü yaptı. Ancak alevler kısa sürede motosikletin tamamını sarınca müdahale yetersiz kaldı.

Sipariş sahiplerine yaşanan durumu haber veren moto kurye, diğer yandan yanan motosikletini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangından yara almadan kurtulan K.S.A.'nın motosikleti ise tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.