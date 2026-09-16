Erzurum’da Palandöken Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve koruma görevlisiyle ilgili bazı basın organları ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntüler üzerine soruşturma süreci başlatıldı.

Görüntülere ilişkin paylaşımlarda, kaymakamın bir köpeğe tekme attığı ve koruma görevlisinin silah çektiği yönünde iddialar yer aldı.

VALİLİKTEN İDARİ İNCELEME

Erzurum Valiliği, 15 Eylül’de yaptığı açıklamada, söz konusu iddiaların ve görüntülerin basın ile sosyal medya platformlarında gündeme getirildiğini belirtti.

Valilik açıklamasında, olayın tüm yönleriyle araştırılması ve görüntülerin gerçek mahiyetinin ortaya çıkarılması amacıyla idari araştırma ve inceleme başlatıldığı bildirildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada ise kamuoyunun doğru ve eksiksiz şekilde bilgilendirilmesi amacıyla görüntülere ilişkin açıklama yapılması gereğinin hasıl olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bir kısım haber siteleri ve sosyal medya platformlarında, 'Palandöken Kaymakamı'nın köpeğe tekme attığı ve korumasının silah çektiği' şeklinde yer alan haberlerdeki görüntülere ilişkin olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın bütün yönleriyle ilgili 04/09/2026 tarihinde soruşturma işlemlerine başlanmıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle ve çok yönlü olarak devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Böylece hem Erzurum Valiliği tarafından idari inceleme hem de Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma yürütülmeye başlandı. Soruşturma sonucunda görüntülerdeki olayın hangi koşullarda gerçekleştiğinin ve sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği ne ölçüde yansıttığının ortaya konulması bekleniyor.