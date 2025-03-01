Kent merkezindeki Taşmağazalar Kuyumcular Çarşısı'nda Hakan Karadeniz'e (40) ait kuyumcu dükkanına gelen M.K, burada tam altın bozdurmak istedi.

Karadeniz, altını alarak karşılığında M.K'ye 22 bin lira verdi.

M.K. dükkandan çıktıktan sonra Karadeniz, çarşıdaki diğer kuyumcularla irtibata geçti ve yaptığı testte altının sahte olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Güven Timleri, yaptığı çalışmalarda M.K'yi çarşıdan uzaklaşmadan yakaladı.

Ekipler, M.K. ile hareket ettiğini değerlendirdikleri İ.H.D'yi de kentten ayrılmak için gittiği otogarda gözaltına aldı. İ.H.D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan olay anı kuyumcudaki güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde M.K'nin kuyumcuya girişi, altını Karadeniz'e verip karşılığında aldığı paralar ile iş yerinden ayrılması yer alıyor.

Kuyumcu Karadeniz, AA muhabirine, yakın zaman önce çarşıda başka meslektaşlarının da sahte altın ile dolandırıldığını söyledi.

Şüphelinin dükkana soğuk kanlı şekilde geldiğini anlatan Karadeniz, şunları kaydetti:

"Doğal, normal müşteri gibi gelip ticaret yapıyorlar. Tam altın alış ve bozuş fiyatlarını öğrenip bir tane bozdurmaya çalışıyor. Gereken incelemelerimizi yaptık ama gerçeğine çok yakın olduğu için bazen biz de kanabiliyoruz. Tespit edebileceğimiz ürün bile olsa yoğunluktan bizim gözümüzden de kaçabiliyor. Emniyetimiz çok kısa sürede sağ olsun şahsı yakaladı, mağduriyetimiz giderildi ve ödediğimiz parayı geri aldık."

Kuyumcuların da artık zaman zaman kandırılabildiğini ifade eden Karadeniz, herkesin çok dikkatli olması gerektiğini, piyasada sahte altın bulunduğunu, tespit için de mutlaka bir uzmana gösterilmesini önerdi.

Karadeniz, zanlının dükkandan çıkması sonrasında yaptığı test ile altının sahte olduğunu anladığını ifade ederek, "O esnada değil de çıktıktan sonra fark ettik. Altın renginden anlaşılmıyor test edince sahte olduğunu anladık. Erzurum kuyumcuları olarak birbirimizle bağımız var. Arkadaşlarla mesajlaştık, şahıs çok uzaklaşmamıştı, başka bir arkadaşımız da onu görünce 'ben de bu şahısla böyle bir mağduriyet yaşamıştım' dedi. Uzaklaşmadan polislerce gözaltına alındı." diye konuştu.