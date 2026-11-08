Kaza, saat 16.30 sıralarında Erzurum-Tortum kara yolunun Güzelyayla Geçidi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Köseoğlu yönetimindeki 25 ACK 895 plakalı kamyon, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda aynı yönde ilerleyen ve öncesinde kaza yaptığı belirtilen Servet Yılmaz idaresindeki 27 AUJ 339 plakalı TIR’a çarptı. Kazaya iki TIR ve bir kamyon karıştı.

Sürücü hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazayı yara almadan atlatan TIR sürücüsü Servet Yılmaz’ın ardından, kamyonda sıkışan Ali Köseoğlu itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırılan Köseoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.