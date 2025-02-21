Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Erzurum'un Hınıs ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Yerin yaklaşık 6,94 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından halk panikle sokağa döküldü.

Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, ilçede herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirterek, araştırmalarının sürdüğünü ifade ederken uzmanlardan da açıklamalar gelmeye devam etti.

NACİ HOCA UYARDI

Korkutan depremin ardından yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den Erzurum için dikkat çeken bir uyarı geldi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin sıkıştığına dikkat çeken Görür, "Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir" ifadelerini kullandı.

Naci Görür'ün paylaşımı şu şekilde:

"Hınıs-Mollakulaç/Erzurum’da 4.3 deprem oldu. MTA haritasında fay yeri belirgin değil fakat Varto-Karaağıl arasında uzanan D-B uzanımlı fay zonunun kuzeyinde, Hınıs’ın hemen güneyinde. Doğu Anadolu sıkışıyor. Son depremler daha da sıkıştırdı. Benzer depremler beklenebilir."