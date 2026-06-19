ERZURUM İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:55*

T.C.

ERZURUM

İCRA DAİRESİ

2025/36423 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup, taşınmazın ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/36423 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Erzurum İl, Palandöken İlçe, OSMANGAZİ Mahalle/Köy, GEZ HARKI Mevkii, 12515 Ada, 6 Parsel, 29 Nolu Bağımsız Bölüm.

Adresi : Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Huma Kuşu Sokak No:60 Kale Sitesi 5. Kat 29 Nolu Bağımsız Bölümdür.

İmar Durumu : Palandöken Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün bila tarih ve E-74875117-115.99-33936 sayılı yazısı ve eki dosyada mevcut olup, incelemek isteyenler dairemize müracaat ederek inceleyebilirler.

Kıymeti : 5.880.361,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmazın tapu kaydında 24/07/2024 tarih ve 12118 yevmiye numaralı "Yönetim Planı : 23/07/2024" ibareli, 23/01/2026 tarih ve 1565 yevmiye numaralı "....KM ne Çevrilmiştir." ibareli ve 23/01/2026 tarih ve 1565 yevmiye numaralı AT ....KM ne Çevrilmiştir." ibareli Beyanlar bulunmaktadır. TAŞINMAZIN TAPU KAYDINDA YAZILI OLDUĞU GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 10:20

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 10:20

17/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02491985