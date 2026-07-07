İlçede saat 16.00 sıralarında başlayan sağanakla birlikte Dümbüllü Deresi'nin debisi yükseldi.

Taşan dere nedeniyle sel suları mahalle içine kadar ulaştı. Bazı evlerin önleri, bahçeleri ile ahırlar su altında kaldı.

Mahalleli kendi imkanlarıyla suyun etkisini azaltmaya çalıştı.

'EN KÜÇÜK YAĞIŞTA SU BASIYOR'

Çatak Mahallesi Muhtarı Engin Taşkın, mahallede sık sık sel yaşandığını belirterek, "2024 yılında 3 kez sel felaketi yaşadık. Bugün de yağışlar sebebiyle yine sel felaketi yaşanıyor. Dere ıslahı yapılmadığı için evleri ve ahırları su bastı. Dere ıslahının yapılması konusunda devlet büyüklerinden yardım bekliyoruz. En küçük bir yağışta ev ve ahırları su basıyor" diye konuştu.

Selin ardından bölgede hasar tespit çalışmalarının yapılması bekleniyor.