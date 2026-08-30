Erzurum’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bazı vatandaşlar da su birikintilerinden geçerken zor anlar yaşadı.

Ekipler, olası su baskınlarının önüne geçmek amacıyla bölgede tedbirlerini artırdı.

Ardahan’da ise Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde etkili olan dolu, çevreyi kısa sürede beyaza bürüdü. Sağanakla birlikte etkisini gösteren yoğun sis de özellikle kara yolunda görüş mesafesinin yer yer azalmasına neden oldu.

Yetkililer, yağış ve sis nedeniyle ulaşımda olumsuzluk yaşanmaması için sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.