

Oltu taşıyla bilinen Erzurum'da yaklaşık 3 bin, bu özel taşlardan geçimini sağlıyor. Süs, takı eşyası yapımından kullanılan oltu taşının çıkarıldığı ocakların yasal hale gelmesi gündemde.

27 Haziran tarihinde meydana gelen göçükte, 3 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanılan olayla ilgili soruşturma sürerken, 3 bin kişi hala bu ocaklarda geçimini sağlıyor. Drone ile görüntülenen Oltu ocakları, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, bölgede incelemelerde bulundu.

500 OCAK İNCELENDİ

Çiftçi, facianın yaşandığı ocakları inceledi. İlk tespiti ise şöyle:

"Oradaki ocaklarda herhangi bir işçi-işveren ilişkisi yok. Vatandaşlar özellikle de birbirini tanıyan insanlar bir araya gelip, kendileri bir ocak açıyor. İşlettikleri ocaktan çıkardıkları Oltu taşını esnafa satıyorlar. Bu şekilde bir kazanç temin ediyorlar."

3 BİN KİŞİ İÇİN YENİ ADIMLAR

Bölgedeki 500 ocağı incelediklerini ifade eden Çiftçi, bu ocakları kaçak olmaktan kurtarmak istediklerini belirtti. Çiftçi, sektörden geçimini sağlayan 3 bin kişi için, "Bunları göz ardı etmemiz mümkün değil. Hem onlar mağdur olmasın, geçimlerini temin etsinler ama öbür taraftan da bu ocaklar daha legal hale gelsin çalışmamız var" diye konuştu.

Çiftçi ayrıca, vali yardımcılarıyla toplantı yaptıklarını, kaymakamlık, belediye, Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü'nden bir komisyon oluşturup, yeni bir süreç yürüteceklerini ekledi.