Dış transfer çalışmalarını sürdüren Erzurumspor FK, Kayserispor forması giyen Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Cardoso ve Elisha Owusu'yu renklerine bağladı. Erzurumspor FK'dan yapılan açıklamada her iki futbolcuyla 2'şer yıllık anlaşma yapıldığı duyuruldu. Kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yeni transferlerimizden Miguel Cardoso 20, Elisha Owusu ise 42 numaralı formamızı giyecek. Transfer süreçlerinde gösterdikleri iş birliği ve destekleri için Kayserispor Kulüp Başkanı Sayın Ali Çamlı'ya ve A. J. Auxerre Kulübü'ne teşekkür ederiz. Her iki futbolcumuza da şanlı formamızla başarılar diliyoruz."

Kulüp tesislerinde çekilen transfer tanıtım videosunda Cardoso, “Haydi Erzurum, yolculuk şimdi başlıyor. Şimdi çalışma zamanı ve birlikte yükselme zamanı. Ben hazırım dadaşlar" ifadelerini kullandı.

Erzurumspor, daha önce de kaleci Ertuğrul Taşkıran, Nihad Mujakic, Gyrano Kerk, Neriman Akhundzada, Festy Oselwe Ebosele ile anlaşmıştı.