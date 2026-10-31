Süper Lig'in 10. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Çorum FK ile karşılaştı. Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan mücadele Çorum FK'nın 3-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.
Konuk ekibe 3 puanı getiren golleri 20. dakikada Çağlar Söyüncü, 71. ve 79. dakikada (penaltı) Ramirez atarken, Erzurumspor FK'nın tek golü 74. dakikada Diabate'den geldi.
Çorum FK'da sarı kart gören Gökhan Sazdağı, cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.
ERZURUMSPOR FK'NIN SERİSİ BİTTİ
Bu sonuçla Erzurumspor FK'nın 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Erzurum ekibi 14 puanla 9. sıraya gerilerken, puanını 16 yapan Çorum FK maç fazlasıyla 6. sıraya yükseldi.