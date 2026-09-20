Süper Lig’in 6’ncı haftasında Erzurumspor FK, evinde Samsunspor’u 1-0 mağlup etti.
6’ncı dakikada kaptan Mustafa Yumlu’nun soldan orta şut karışımı vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
45’inci dakikada Owusu’nun ceza alanı çizgisinden sert şutunda defanstan dönen topu Cardoso sert ve düzgün vuruşla ağlara gönderdi: 1-0.
İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
52’nci dakikada ceza yayı önüne kadar ilerleyen Samed’in şutunda top üst direkten auta gitti.
63’üncü dakikada Tomasson’un ara pasında Lamine Bayo topu ağlara gönderdi. Hakem ofsayt gerekçesiyle golü geçersiz saydı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maçı Erzurumspor FK 1-0 kazandı.