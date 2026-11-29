Fenerbahçe, ağır gribal enfeksiyon geçiren genç stoper Kojo Oppong'un, sağlık ekibinin değerlendirmesi üzerine Erzurumspor FK maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. Kulübün açıklamasına göre Oppong'un yüksek ateşi, dün gece uygulanan tedaviye rağmen düşmedi. Genç savunmacının tedavisinin sürdüğü ve sağlık ekibinin oyuncunun durumunu takip ettiği bildirildi. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde: Futbolcumuz Kojo Oppong, geçirdiği ağır gribal enfeksiyon nedeniyle dün gece uygulanan tüm tedavilere rağmen yüksek ateşinin düşmemesi üzerine, sağlık ekibimizin değerlendirmesi doğrultusunda maç kadrosundan çıkarılmıştır. Oyuncumuzun tedavi ve takip süreci devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.