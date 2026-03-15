Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK ile Atakaş Hatayspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazanmayı başardı.
Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada kendi kalesine Rakhim Chaadaev, 43. dakikada Martin Rodriguez ve 90+1. dakikada Giovanni Crociata kaydetti.
Geçen hafta 12 maçlık galibiyet serisi sona eren Erzurumspor FK, 66 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde galibiyeti olmayan Hatayspor'un ise 7 puanı bulunuyor.
1.Lig'in 32. haftasında Erzurumspor FK, Esenler Erokspor'a konuk olacak. Hatayspor ise Amed SK'yi ağırlayacak.