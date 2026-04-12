Teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde 35. haftaya 75 puanla lider giren mavi-beyazlı ekip, Süper Lig hasretini bitirmeye çok yaklaştı. Daha önce Büyükşehir Belediye Erzurumspor adıyla iki kez Süper Lig'e yükselen ancak bu ligde tutunamayıp tekrar 1. Lig'e düşen takım, 5 yıldır hasretini çektiği lige 3. kez çıkmaya çalışıyor.

Ligin 34. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-0 galip ayrılan Erzurumspor FK, en yakın rakibi Amed Sportif Faaliyetler ile puan farkını 4'e yükseltti. Takipçilerinin puan kaybettiği haftada önemli bir 3 puanı hanesine yazdıran Erzurum temsilcisi, üst lige çıkmaya bir adım daha yaklaştı.

Yarın Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir

Trendyol 1. Lig'de normal sezonun bitimine 4 hafta Erzurumspor FK, yarın Süper Lig'e çıkmayı garantileyebilir. Zirveyi ilgilendiren maçların yarın yapılacağı ligde Boluspor'u konuk edecek Erzurum temsilcisi, bu mücadeleyi kazanıp takipçilerinden Esenler Erokspor'un Sakaryaspor deplasmanında puan kaybetmesi halinde Süper Lig biletini alacak.

Erzurumspor FK, yarınki maçlar öncesi 75 puanla zirvede yer alırken Amed Sportif Faaliyetler 71 puanla ikinci, Esenler Erokspor ise 67 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan ekiplerin doğrudan Süper Lig'e yükseleceği ligde mavi-beyazlı ekip, son 3 haftada ise Sipay Bodrum FK (D), Özbeyli Bandırmaspor ve Arca Çorum FK (D) ile karşılaşacak.