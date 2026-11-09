Çin'de geliştirilen yeni bir flört uygulaması, evlilik hedefiyle yola çıkanlara sıra dışı bir teklif sunuyor. 3 yıl içinde evlenemeyen kullanıcıların üyelik ücretini tamamen geri ödemeyi vadeden uygulama, yapay zekâ destekli eşleştirme sistemiyle de dikkat çekiyor.

3 yıl içinde evlenemeyenlere ücret iadesi

Çin'de temmuz ayında kullanıma sunulan Liangpei AI adlı uygulama, geleneksel flört platformlarından farklı bir iş modeliyle öne çıkıyor. Uygulama, yıllık 2 bin yuan (yaklaşık 300 dolar-yaklaşık 15 bin TL) üyelik ücreti alıyor. Üyeler, kayıt tarihinden itibaren üç yıl içinde evlenemezse ödedikleri tutarın tamamını geri alabiliyor.

Şirket, bu uygulamayla kullanıcıların platformda mümkün olduğunca uzun süre kalmasını hedefleyen geleneksel flört uygulamalarından ayrılıyor. Amaç, üyelerin kendilerine uygun bir eş bulmasını ve kısa sürede evliliğe adım atmasını sağlamak.

Yapay zekâyla 20 dakikalık tanışma

Liangpei AI'nin eşleştirme sistemi de alışılmış uygulamalardan farklı işliyor. Yeni üyeler, kayıt sırasında yaklaşık 20 dakika boyunca yapay zekâyla sesli görüşme yapıyor.

Bu görüşmede kullanıcılardan aile yapıları, eğitimleri, meslekleri, ilgi alanları, kişilik özellikleri ve yaşam tarzları hakkında bilgi vermeleri isteniyor. Evlenecekleri kişide aradıkları özellikleri ve evlilikten beklentilerini de anlatmaları gerekiyor.

Yapay zekâ, görüşmeden elde ettiği bilgilerle kişiye özel bir profil oluşturuyor. Böylece eşleştirmelerde yalnızca yaş, meslek veya yaşanılan yer gibi temel bilgiler değil, kişilik özellikleri ve yaşam beklentileri de dikkate alınıyor.

Aynı anda yalnızca bir kişiyle eşleştiriyor

Uygulamanın dikkat çeken bir diğer özelliği ise aynı anda birden fazla kişiyle görüşmeye izin vermemesi. Kullanıcılar, sistem üzerinden yalnızca bir kişiyle eşleştiriliyor. Başka bir adayla tanışabilmeleri için önce mevcut eşleşmelerini sonlandırmaları gerekiyor.

Platforma kayıt olmak isteyenlerin gerçek isimlerini ve fotoğraflarını paylaşması, ayrıca bekâr olduklarını doğrulaması da şart. Uygulamanın ilk ayında yapılan kontrollerde evli olduğu halde kayıt yaptırmaya çalışan 150'den fazla kişinin tespit edildiği bildirildi.

İlişki sorunlarına yapay zekâ desteği

Liangpei AI, yalnızca eşleştirme yapmakla kalmıyor. Uygulamada bulunan 'AI Stratejisti' adlı özellik, kullanıcıların ilişki sürecinde yaşadığı sorunlara da yardımcı oluyor.

Bu sistem, kullanıcının profilini ve karşı tarafla yaptığı yazışmaları inceleyerek ilişkinin geleceğine dair değerlendirmeler sunuyor.

Uygulamayı kullanan bir kadın, görüştüğü kişinin kendisiyle iletişimi kesmesinin ardından yapay zekâdan tavsiye istedi. Sistem, yoğun olsa bile bir kişinin üç gün içinde neden iletişim kuramadığını açıklamasının beklendiğini belirtti. Kadın, bu ilişkinin ardından görüşmeyi sonlandırdı ve kendisine daha uygun biriyle tanıştı.

35 bin kullanıcıya ulaştı

Şirketin kurucusu Zeng Xinxun, üyelik ücretlerinin iadesi için ayrılan paranın ayrı bir banka hesabında tutulacağını açıkladı. Bu tutarın üç yıllık süre dolmadan şirket geliri olarak kullanılmayacağını belirtti.

Yerel basında yer alan bilgilere göre uygulamanın kayıtlı kullanıcı sayısı 35 bini aştı. Ücretli üyeliğe geçiş oranı ise yaklaşık yüzde 9 seviyesinde bulunuyor. Şirket ayrıca melek yatırım turunda 15 milyon yuan yatırım aldı.

Ancak uygulamanın gerçek başarısı henüz belli değil. Temmuz ayında kullanıma sunulan platformun kaç kişiyi evlendirdiği ve üç yıllık süre sonunda para iadesi sözünü yerine getirip getirmeyeceği henüz doğrulanmış değil.

Yapay zekânın insanların kişiliklerini ve beklentilerini analiz ederek daha uyumlu çiftler oluşturabileceğini düşünenler bulunuyor. Buna karşılık algoritmaların gerçek hayattaki duyguları, çekimi ve iki insan arasındaki uyumu ne ölçüde ölçebileceği de tartışılıyor.