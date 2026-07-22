Okyanus derinliklerinde kaydedilen görüntüler, deniz tabanında dikkat çekici ve kusursuz simetriye sahip dairesel yapıları ortaya çıkardı. İlk bakışta insan yapımı veya doğaüstü oluşumları andıran bu desenlerin arkasındaki mimarın, "sanatçı balon balığı" olarak adlandırılan küçük bir tür olduğu belirlendi.

Görüntüler, yukarıdan bakıldığında karadaki ekin çemberlerine benzerliğiyle öne çıkıyor. Sadece birkaç santimetre uzunluğunda olan bu balık türü, deniz tabanını adeta bir tuval gibi kullanarak boyutunun çok üzerinde yapılar meydana getiriyor.

GÜNLER SÜREN MÜHENDİSLİK SÜRECİ

Erkek balon balığı, bu geometrik desenleri oluşturabilmek için günlerce süren yoğun bir çaba sarf ediyor. İşlem sırasında herhangi bir dış araç kullanmayan balık, yalnızca kendi vücut hareketlerini ve yüzgeçlerini tercih ediyor.

Balık, kum tabakası üzerinde tekrar tekrar yüzerek kumu itiyor. Yüzgeç hareketleriyle merkezden dışarıya doğru uzanan oluklar ve tümsekler şekillendiriliyor. Sürecin sonunda, merkezinde özel bir alan bulunan neredeyse mükemmel bir daire ortaya çıkıyor.

YAPILARIN BİYOLOJİK AMACI

Deniz araştırmacıları ve biyoloji kaynaklarına göre, deniz tabanındaki bu zahmetli çalışma estetik bir kaygıdan ziyade hayati bir biyolojik amaca hizmet ediyor.

Erkek balık, bu karmaşık yapıyı dişi balıkların dikkatini çekmek amacıyla inşa ediyor. Dişi balon balıkları, alandaki simetriyi, ince kum tanelerinin düzenini ve desenlerin hassasiyetini inceleyerek eş seçimini yapıyor. Uygun bulunan yuvalar, yumurtaların akıntıdan korunması ve güvenle bırakılması için kullanılıyor.

BİLİM DÜNYASINDA VE KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI

Dalgıçlar tarafından su altında kaydedilen ve hava çekimleriyle de desteklenen görüntüler, kısa sürede küresel çapta geniş bir merak uyandırdı.

Yapıların sergilediği yüksek simetri ve mühendislik başarısı, küçük bir deniz canlısının davranışsal kompleksliğini göstermesi bakımından araştırmacılar için önemli bir inceleme konusu olmaya devam ediyor.