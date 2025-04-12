İzmir’in Torbalı İlçesi Kaymakamlığı, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, bekar olan kamu personelinin isimlerinin belirlenmesini istedi, bunların “Evlilik Öncesi Eğitime” alınacağını duyurdu.

Askerlik şubesi, belediye, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Emniyet, Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, müftülük, Sağlık Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı’na gönderilen 21 Mart 2025 tarihli yazıda şöyle denildi:

Torbalı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bekarların listesini istediği yazısı.

EŞ SEÇİMİ EĞİTİMİ

“2025 yılı Nisan ayı içerisinde ilçemizde görev yapmakta olan bekar kamu personellerine ‘Evlilik öncesi eğitim’ modülü kapsamında ‘Eş seçimi’ konulu eğitim verilmesi planlanmıştır. Yazımız ekindeki kurum ve kuruluşların listeyi bağlı kurum ve kuruluşlarıyla paylaşarak bekar ve eğitime katılabilecek personellerin bilgilerinin listeye işlenerek en geç 15 Nisan tarihine kadar iletilmesi gerekmektedir. Belirlenen personelin eğitim günü ve saati boyunca izinli sayılmaları hususunda kaymakamlık makamı oluru tarafımızdan alınacak ve kurumlarla paylaşılacaktır.”

Yoğun tepkiler üzerine ‘eş seçimi eğitiminden vazgeçildiğini belirten yazı.

YOĞUN TEPKİ GELDİ

Gelişmeye tepki gösteren Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, SÖZCÜ’ye şunları söyledi:

“Hangi hakla, hangi akılla insanların medeni durumları üzerinden veri toplanmakta ve ardından da ‘Eş seçimi’ gibi son derece mahrem ve kişisel bir konu başlığıyla eğitim düzenleyebiliyor. Devletin görevi, kamu çalışanlarının özel hayatına müdahale değil, onuruna yaraşır çalışma ortamı sağlamaktır. Karar çekilmelidir. Aksi halde uygulamaya karşı mücadele edeceğiz.”

Gelen tepkiler üzerine aynı kurumlara yeni bir yazı gönderilerek ‘eş seçim eğitimi’nin iptal edildiği duyuruldu.