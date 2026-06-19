Resmi Gazete'deki kararnameyle Ordu'da dokuz ilçenin kaymakamı değişirken, atamalar arasında evli kaymakam çiftin yeni görev yerleri dikkat çekti.
Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde görev yapan Kaymakam Emre Kazanasmaz, Kırıkkale Vali Yardımcılığı görevine atandı. Gölköy Kaymakamı Elif Yazıcıoğlu Kazanasmaz ise Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesine kaymakam olarak görevlendirildi.
Kararname öncesinde Ordu'nun komşu ilçeleri Gürgentepe ve Gölköy'de görev yapan Kazanasmaz çifti, yeni atamalarla birlikte görevlerine Kırıkkale'de devam edecek.
DEĞİŞİKLİKLER RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI
Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Kararnameye göre 430 mülki idare amirinin görev yeri değişmişti.